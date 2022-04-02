عروس البحر الأحمر تشهد افتتاح أسواق "مانويل ماركت" في منطقة أبحر الشمالية

ويمثل فرع أبحر الشمالية نقلة نوعية وفكرًا مُستحدثًا في عالم التسوق؛ فهو يضم مقهى صغيرًا يقدم القهوة لعشاقها الذين يحبون شربها وقت التسوق. كما أن المبنى الذي فيه الفرع تتكامل فيه الخدمات المقدمة لرواده؛ فهو يضم أنشطة استثنائية منها: أربعة مطاعم مطلة على البحر، ومكانًا لبيع السمك، وأنشطة للعائلة والأطفال، ومركز (تشكي منكي) للأطفال، وصالون حلاقة للكبار والصغار. وهو ما يواكب الرؤية الوطنية 2030 الحريصة على التكامل في كل ما يُقدم للمواطن.