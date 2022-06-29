عروض الألعاب النارية تودّع موسم جدة بألوانها الزاهية السبت المقبل

وصنعت الألعاب النارية لوحات فنية جميلة في سماء المدينة وعلى شواطئها على مدى 60 يوماً في عدة مناطق متفرقة منها: جدة بيير، وجدة آرت بروميناد، ونادي جدة لليخوت، وسيتي ووك، حيث عكست فيها مناظر بديعة بألوانها المختلفة على البحر.