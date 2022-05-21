عروض الفرق الاستعراضية في "جدة بيير" تحلق بزوار موسم جدة في التشويق والبهجة

وتحولت منطقة "جدة بيير" التي تعد أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر الأحمر إلى لوحة من لوحات الفرح التي يصنعها موسم جدة لزواره، فما بين عروض الفرق الاستعراضية التي تؤدي فقراتها المشوقة في ساحات المدينة وسط ضحكات الصغار والكبار وهم يستمتعون بالألعاب، إلى عروض الألعاب النارية اليومية التي تضيء سماء "جدة بيير" بألوانها البديعة، إلى التنوع في ألعاب المدينة التي تلبي كافة رغبات أفراد الأسرة، وصولاً إلى الفنون والتجارب والعروض الأخرى التي تشهدها جدة بيير يجد الزائر نفسه وسط مدينة من السعادة والفرح بكل تفاصيلها وعروضها.