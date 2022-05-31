عروض فنية واستعراضية عالمية تخطف عيون زوار موسم جدة في "مارينا اليخوت"

وجذبت عازفة القيثار الضخم من جورجيا، بالفستان الساحر، الحضور في فقراتها اليومية، التي تستقبل بها زوار موسم جدة. وبدأت هذه الفقرة 8 مايو الجاري، وتستمر إلى الأول من يونيو بمعزوفات مختلفة.