عروض فنية واستعراضية عالمية تخطف عيون زوار موسم جدة في "مارينا اليخوت"

فيما تستضيف منطقة "مارينا نادي اليخوت" في جدة، حاليًّا فعاليات عدة ضمن موسم جدة؛ أبدى الآلاف من المواطنين والسياح والزوار حرصهم على متابعتها، وأشادوا بدقة التنظيم وتنوع الأنشطة المقدمة.
وأجمع المتابعون للفعاليات على أن منطقة مارينا نادي اليخوت وفرت للزوار والمتنزهين الاستعراضات الحية وسط أجواء البحر العليلة، إلى جانب جلسات المطاعم والمقاهي المطلة على الواجهة البحرية، والتي تستهوي عشاق التجارب والرياضات البحرية على ضفاف البحر الأحمر.
وتميزت الفعاليات المقدمة في منطقة نادي اليخوت بالتنوع الثقافي والفني، كان أشهرها عرض العزف على القيثار، والبيانو المضيء، وباليه البيانو، والعزف على الزجاج، وعزف الكمان والساكسفون المتجولين على المرسى، فضلًا عن العرض المسرحي المائي.
وتستمر عروض "مضيفات الاستقبال"، وهي فرقة متجولة يرتدي أفرادها أزياء وفساتين أنيقة، وشابوهات مضيئة، ويطفن في المكان، ويرحبن بضيوف الفعاليات منذ لحظة دخولهم إلى موقع الفعاليات. وتستمر عروض الفرقة من 8 مايو إلى 15 يونيو.
وجذبت عازفة القيثار الضخم من جورجيا، بالفستان الساحر، الحضور في فقراتها اليومية، التي تستقبل بها زوار موسم جدة. وبدأت هذه الفقرة 8 مايو الجاري، وتستمر إلى الأول من يونيو بمعزوفات مختلفة.
ولا تغفل عيون زوار الموسم "بالية البيانو" من جورجيا، الذي يقام للمرة الأولى في السعودية. وهو عرض مزدوج لموسيقى البيانو، يصاحبه رقص الباليه المتنقل فوق البيانو المضيء على مرسى المارينا، ويؤديه راقصون وراقصات محترفات. بدأ عرض باليه البيانو في 8 مايو ويستمر إلى يونيو.
ومن خلف زجاجات معلقة في دائرة خشبية، يجلس عازف الزجاجات الروسي ممسكًا بعصاتين، يطرق بهما على الزجاجات الفارغة أمامه، في عزف موسيقي فريد نجح في استيقاف زوار الموسم والتصفيق له والإشادة بموسيقاه. وبدأ عزف الزجاجات 11 مايو ويستمر إلى 13 يونيو.
وكان زوار منطقة نادي اليخوت على موعد مع عرض "الإطارات الكلاسيكية المتجولة"، قدمته فرقة روسية بشكل استعراضي أنيق، وشخصيات مختلفة في كل مرة. وبدأ العرض 8 مايو ويستمر إلى الأول من يونيو.
وكان للعزف على الكمان نصيبه في مسرح منطقة مارينا اليخوت، بواسطة فرقة أوكرانية بدأت عروضها 8 مايو وتستمر إلى الأول من يونيو.
ومن داخل بلورة مضيئة ضخمة تواصل عازفة التشيلو الأوكرانية عزف مقطوعات موسيقية عالمية، وسط التفاف الزوار حولها والتصفيق لها عقب كل مقطوعة. وبدأ عزف البلورة المضيئة 8 مايو ويستمر إلى الأول من يونيو.
ولن تُغفل عيون زوار منطقة مارينا اليخوت أعضاء الفرقة الموسيقية المضيئة من أوكرانيا وجورجيا، وهم يقدمون عروضهم الموسيقية المضيئة على مسرح المارينا، ابتداءً من الأول من يونيو ولمدة 15 يومًا. وسبق أن قدمت الفرقة نفسها عروضًا مختلفة في دول العالم.
وبدءًا من 8 مايو قدّمت فرقة روسية عروض العزف الموسيقي على آلتَي الكمان والساكسفون على مرسى المارينا، وتستمرّ العروض إلى الأول من يونيو.
وفي أجواء بانورامية تواصل الفرقة الفرنسية تقديم عرضها المسرحي لمدة 40 دقيقة يوميًّا، وسط حماس كبير ومتابعين كُثر. وبدأت العروض 17 مايو ومستمرة إلى الأول من يونيو.
ويساعد على تفاعل الزوار مع ما يُقدم في منطقة مارينا نادي اليخوت، وجود العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة في المنطقة، فضلًا عن مجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية.