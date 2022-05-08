عروض مرئية توثّق أدوار جامعة نجران التعليمية والأكاديمية

تشارك جامعة نجران في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تعقده وزارة التعليم، وانطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى العاشر من شهر شوال الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من خلال جناح تستعرض فيه منجزاتها التعليمية خلال السنوات الماضية، وما حصدته من مراكز متقدمة في عدة تصنيفات على جميع الصُّعد، إلى جانب إحصائيات التعلم والتدريب الإلكتروني ومدى الاستجابة للتحديات وتغيرات المستقبل.