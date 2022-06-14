"عسيري": تقديم 66 مليون جرعة لقاح كورونا خلال الجائحة أنقذت حياة 82 ألف شخص

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري الحمد من قبل ومن بعد بفضل الله ثم بفضل الاحترازات، وفي مقدمتها 66 مليون جرعة لقاح نخرج من الجائحة بأقل خسائر ممكنة يقدر عدد الوفيات التي منعتها لقاحات كوفيد بإذن الله في المملكة بنحو 82 ألف وفاة.
وأضاف "عسيري": رحم الله كل من فقدناهم وكتبهم في الشهداء وكتب الشفاء لكل الذي ما زال يعاني بسبب كوفيد.
وأشار مجلس الوزراء: نحمد المولى على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية، على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة.