"عسيري": تقديم 66 مليون جرعة لقاح كورونا خلال الجائحة أنقذت حياة 82 ألف شخص

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري الحمد من قبل ومن بعد بفضل الله ثم بفضل الاحترازات، وفي مقدمتها 66 مليون جرعة لقاح نخرج من الجائحة بأقل خسائر ممكنة ‏يقدر عدد الوفيات التي منعتها لقاحات كوفيد بإذن الله في المملكة بنحو 82 ألف وفاة.