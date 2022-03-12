عسير.. متسابقون على جائزة الملك سلمان للقرآن يثمّنون رعاية القيادة

ففي البداية، عبّر المتسابق ريان بن سعد الزهراني، الذي يشارك بالفرع الرابع، عن سعادته من خلال ترشحه لهذه التصفيات النهائية، راجياً من الله أن يحالفه التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة بهذه الجائزة، كما قدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين، على العناية التي قدّمها لحفظة كتاب الله الكريم من خلال رعايته مثل هذه المسابقات القرآنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كما قدّم شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته وتشجيعه ودعمه وتوجيهاته وتحفيزه لجميع المشاركين.