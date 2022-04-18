عشرينية تُوَدّع قصتها مع السمنة بعملية تكميم ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

وفي الختام أكدت الدكتورة زينة صوايا أن عملية التكميم ستساعد المريضة على فقدان الشراهة المفرطة للطعام والشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الأكل، ومن المتوقع أن تفقد ما يقارب 80% من وزنها الزائد خلال الأشهر التسعة الأولى بعد العملية؛ شريطة الالتزام بالتعليمات المعطاة؛ مشددةً في الوقت نفسه على أن الحالات الصحية المشابهة تحتاج إلى سرعة زيارة الأطباء المتخصصين في المستشفيات المعتمدة ذات القدرة للتعامل مع مثل هذه الحالات؛ للحيلولة دون الإصابة بالكثير من المضاعفات والأمراض المتعلقة بالسمنة.