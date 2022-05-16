عضو تدريس "أم القرى" يتمنى وجود مراقبة على تصحيح أوراق الطلاب

كشف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر الهزازي عن مقولة: هل صحيح أن أغلب الدكاترة لمّا يرصد درجات يكون عليهم مراقبة، وإنه ما يقدر يزوّد ربع درجة؟ بقوله: أولًا ليس هناك مراقبة، وليتها تكون؛ ليخاف المقصر أو الذي لا يصحح، أو الذي يضع أسئلة لا تصلح، أو الذي يجمع خطأ ولا يراجع، أو الذي يرسّب وفقًا لهواه، أو الذي يأتي بأسئلة تعجيزية من خارج المقرر.