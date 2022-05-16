عضو تدريس "أم القرى" يتمنى وجود مراقبة على تصحيح أوراق الطلاب

كشف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر الهزازي عن مقولة: هل صحيح أن أغلب الدكاترة لمّا يرصد درجات يكون عليهم مراقبة، وإنه ما يقدر يزوّد ربع درجة؟ بقوله: أولًا ليس هناك مراقبة، وليتها تكون؛ ليخاف المقصر أو الذي لا يصحح، أو الذي يضع أسئلة لا تصلح، أو الذي يجمع خطأ ولا يراجع، أو الذي يرسّب وفقًا لهواه، أو الذي يأتي بأسئلة تعجيزية من خارج المقرر.
وأضاف الدكتور "الهزازي": الرقابة تكون في حالة الشكوى؛ فحينها تشكّل لجنة لمراجعة التصحيح والدرجات، وأي زيادة لطالب بلا مستند نظامي تودي بالدكتور إلى ما لا يحمد عقباه، فالأمر ليس كالسابق.
وأردف "الهزازي": الزيادة بلا مستند نظامي لها أو وقوع خطأ تم تصحيحه تعتبر اليوم غشًا وظلمًا، ويحال بسببها الدكتور للتحقيق، وأي زيادة من الرأس ستوجع رأس الدكتور وتجعله موضع شبهة، فالعدل هو المطلوب، وإعطاء كل ذي حق حقه، وأفضل طريقة إذا أخطأ معظم الطلاب في اختبار أن تعطيهم فرصة لاختبار آخر تحسيني.