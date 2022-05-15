عضو لجنة تحكيم "آيسف" يكشف لـ"سبق" سر الإنجاز.. أفكار مميزة واحترافية





وحول المراحل التي تمر بها المشاريع حتى تحصد الجائزة قال: يتم تحكيم كل مشروع مشارك في مختلف التخصصات من قبل محكمين مختصين في نفس المجال، ويجب على المتسابق الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالمشروع، ويكون المشروع يحمل نموذجًا مثاليًّا ومتميزًا وفكرة جديدة مدعومة بخطوات المشروع، وحتى النتائج النهائية، والخطط المستقبلية لتطوير المشروع.