عضو لجنة تحكيم "آيسف" يكشف لـ"سبق" سر الإنجاز.. أفكار مميزة واحترافية

تعدت مشاركة المملكة في مسابقة معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة على الطلاب المشاركين ليقع الاختيار على أحد أبنائها المبتعثين لدرجة الدكتوراه للمشاركة ضمن لجنة التحكيم في المسابقة؛ في أمر يعكس التفوق العلمي الذي يتمتع به الطالب السعودي في كافة المجالات.
وفي هذا الإطار أكد المبتعث من كلية الجبيل الصناعية لدرجة الدكتوراه وعضو لجنة التحكيم في المسابقة المهندس مبارك العنزي، لـ"سبق"؛ أن مشاركته ضمن لجنة التحكيم تأتي بعد اطلاع الجهة المنظمة على مؤهلاته ومراتب الشرف التي حصدها خلال رحلته الدراسية وخبراته في مجال الروبوتات والآلات الذكية، معبرًا عن فخره بهذه الثقة التي تعكس قوة التعليم في المملكة.
وأعرب "العنزي" خلال حديثه لـ"سبق" عن فخره بالمشاركين السعوديين الذين كلّلوا مشاركتهم بـ22 جائزة في مختلف التخصصات رغم المنافسة الشرسة بين عدد كبير من المشاركين من مختلف أنحاء العالم.
وعن سر الإنجاز السعودي الساحق أكد "العنزي" أن ذلك يأتي بسبب الأفكار المميزة التي قدمها أبناؤنا الطلاب وتطبيقهم للمشاريع باحترافية فائقة، ومن ثم عرض محتواها والإثبات المقنع بالنتائج، كذلك إلمام المشاركين الواسع بمشاريعهم والإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة من قبل المحكّمين.
وحول المراحل التي تمر بها المشاريع حتى تحصد الجائزة قال: يتم تحكيم كل مشروع مشارك في مختلف التخصصات من قبل محكمين مختصين في نفس المجال، ويجب على المتسابق الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالمشروع، ويكون المشروع يحمل نموذجًا مثاليًّا ومتميزًا وفكرة جديدة مدعومة بخطوات المشروع، وحتى النتائج النهائية، والخطط المستقبلية لتطوير المشروع.
وختم: بعد ذلك يتم تسليم جميع درجات التحكيم لكل المشاريع، ويُجرى اجتماع خاص بلجنة التحكيم في نهاية اليوم، متضمنة جميع الحكام في فئة التخصص، ويتم انتقاء أفضل المشاريع والتصويت بالاجتماع من قبل جميع الحكام على المركز الأول والثاني والثالث والرابع.