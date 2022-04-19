عفيف.. العثور على طفل عالق في خزان أرضي تحت الإنشاء بعد يومين من فقده

عثر متطوع من المواطنين بمحافظة عفيف في فرق بحث إنقاذ، على طفل (11 سنة) عالق في خزان مياه أرضي خال من المياه، وذلك بعد قرابة يومين من فقده من منزل أسرته.
وتعود التفاصيل، إلى قيام أسرة الطفل بالإبلاغ عن تغيبه من صباح يوم الأحد أول أمس عن المنزل، حيث بدأت الجهات المختصة في عمليات البحث عنه، وانضم لهم العشرات من المتطوعين حتى تم العثور عليه من قبل أحد المتطوعين عالقاً في داخل الخزان وتم إنقاذه.
ووفقاً لرواية عبيد الدلبحي (الشخص الذي أنقذ الطفل)، فقد قاده صوت الطفل ونداءات الاستغاثة التي يصدرها من داخل الخزان للوصول إليه، حين صادف مروره بجوار عمارة تحت الإنشاء (مغلقة) وبعد الدخول اكتشف وجوده داخل الخزان الذي لم يكن فيه ماء، وقام بإخراجه بواسطة حبل أنزله له وتمسك به، ثم أبلغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع ونقلت الطفل للمستشفى وهو بصحة جيدة.