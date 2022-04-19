عفيف.. العثور على طفل عالق في خزان أرضي تحت الإنشاء بعد يومين من فقده

وتعود التفاصيل، إلى قيام أسرة الطفل بالإبلاغ عن تغيبه من صباح يوم الأحد أول أمس عن المنزل، حيث بدأت الجهات المختصة في عمليات البحث عنه، وانضم لهم العشرات من المتطوعين حتى تم العثور عليه من قبل أحد المتطوعين عالقاً في داخل الخزان وتم إنقاذه.