عفيف.. نجاة مواطن وأسرته من صاعقة ضربت شجرة نخيل في منزله

نجا مواطن وأسرته بإحدى قرى عفيف، من صاعقة برق ضربت نخلة في فناء منزلهم، وأشعلت النار فيها، وذلك بالتزامن مع الزوابع الرعدية والأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم.