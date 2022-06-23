"عقارات الدولة" تؤكد جاهزيتها لخدمة المنظومة الحكومية في الحج

وأضافت: المجمع يوفّر بيئة عمل (إدارية - سكنية) مميزة للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج تلبي احتياجات منسوبيها، إضافةً إلى تقديم خدمات الدعم اللوجستي في إدارة وتشغيل وصيانة المجمّع وعلى مدار الساعة، كما سهَّل عملية التنسيق والتواصل بين هذه الجهات في موقعٍ واحد مما أسهم في تمكين المنظومة الحكومية من تعزيز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.