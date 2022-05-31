"عقارات الدولة" تعقد ورشة عمل مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مجمع المقرات العدلية بجدة

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة بمدينة الرياض ورشة عمل مع عددٍ من الشركات العقارية المؤهلة لتنفيذ مشروع المجمع العدلي لوزارة العدل في محافظة جدّة، بهدف تقديم معلومات تفصيلية عن المشروع، والرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات، وذلك بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية التي قامت على دراسة المشروع مالياً وفنياً وقانونياً.
ويأتي مشروع تنفيذ المجمع العدلي في جدة ضمن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة حيال توفير المقرات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق الاستدامة وكفاءة الإنفاق وفق أعلى المعايير الفنية مع مراعاة تحديــد الاحتياج الفعلــي للمســاحات المكتبيــة، وعــدد الموظفيــن والمراجعيــن، والتصميــم المعمــاري، وتكاليــف التشــغيل والصيانة، وذلك حسب متطلبات الشركاء الإستراتيجيين للهيئة وهم: (وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني للتخصيص).
الجدير بالذكر أنَّ الهيئة نظّمت ثلاث مسابقات معمارية بمشاركة أكثر من 40 مكتباً هندسياً من مختلف أنحاء العالم؛ لاختيار تصميم فائز لعددٍ من المشاريع من بينها المجمّعات العدلية، حيث اعتمدت المسابقة على الالتزام بمعايير فنيـة عالميـة ذات جـودة وكفـاءة، وفق أحدث الممارســات العالميــة، تشــمل التصميــم المناســب للاحتياج الفعلــي وفــق النشـاط والتكلفـة الماليـة الأقل.