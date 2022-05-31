"عقارات الدولة" تعقد ورشة عمل مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مجمع المقرات العدلية بجدة

ويأتي مشروع تنفيذ المجمع العدلي في جدة ضمن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة حيال توفير المقرات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق الاستدامة وكفاءة الإنفاق وفق أعلى المعايير الفنية مع مراعاة تحديــد الاحتياج الفعلــي للمســاحات المكتبيــة، وعــدد الموظفيــن والمراجعيــن، والتصميــم المعمــاري، وتكاليــف التشــغيل والصيانة، وذلك حسب متطلبات الشركاء الإستراتيجيين للهيئة وهم: (وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني للتخصيص).