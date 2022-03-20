عقارب وبرق ومطر.. "بياع الخبل عباته" والانقلاب في قراءة مثيرة لـ "الحصيني"

وبيّن: "تخرج فيه الحيّات والعقارب والهوام من جحورها، وتأتي فيه قرصات برد وهي قليلة، وهو ما يسمى (بياع الخبل عباته)، يقول الأولون: يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم، وهو كناية عن أن عودة البرد أمرٌ وارد، وينقلب الجو ويرجع البرد عليهم، لذا تكثر أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب التقلبات الجوية".