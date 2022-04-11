عقب "ضحية المشاجرة".. طبيبة تطالب بهذا الإجراء العاجل في المدارس

يُشار إلى أن "الأمن العام" كشف يوم أمس عن أن شرطة جدة باشرت بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين طالبَيْن في إحدى المدارس المتوسطة بجدة، وهما مواطنان، عمر كل منهما 15 عامًا، وتُوفِّي أحدهما -رحمه الله-، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.