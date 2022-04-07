عقب قرار السعودية.. الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أنه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية، واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلًا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة.