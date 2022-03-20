عقب هجمات الفجر الإرهابية.. "جيبوتي" تندّد بالعدوان السافر لميليشيا الحوثي على المملكة

أدانت جمهورية جيبوتي، بشدة، الاعتداء الإرهابي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الذي تعرّضت له، فجر اليوم السبت، محطة تحلية مياه الشقيق، ومنشأة أرامكو بجازان، وكذلك محطة كهرباء ظهران الجنوب في المملكة، من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.