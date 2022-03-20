عقب هجمات الفجر الإرهابية.. "جيبوتي" تندّد بالعدوان السافر لميليشيا الحوثي على المملكة

أدانت جمهورية جيبوتي، بشدة، الاعتداء الإرهابي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الذي تعرّضت له، فجر اليوم السبت، محطة تحلية مياه الشقيق، ومنشأة أرامكو بجازان، وكذلك محطة كهرباء ظهران الجنوب في المملكة، من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.
وندّدت جيبوتي بهذا العدوان السافر الذي يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، ويعد تصعيداً ورفضاً لدعوة مجلس التعاون الخليجي لجهود السلام ومبادراته في اليمن الشقيق، كما أكّدت على لسان سفيرها في الرياض وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، عن حق قوات التحالف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذا العدوان وفق الأعراف والقوانين الدولية.
وأهابت بالمجتمع الدولي، ضرورة اتخاذ موقفٍ حازمٍ تجاه هذه الاعتداءات التي تهدّد الأمن والاستقرار الدوليين، ووجوب الضغط اللازم الذي يفضي إلى قبول الحوار والسلام، لإخراج اليمن الشقيق من محنته المتواصلة، وتحقيق السلام في المنطقة.