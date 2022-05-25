مسؤولو الإذاعة بدول مجلس التعاون يعتمدون خطة خمسية للتعاون الإذاعي المشترك
عقد مسؤولو الإذاعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي اجتماعهم العشرين، بمشاركة جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، اليوم الأربعاء 25 مايو 2022م، عبر الاتصال المرئي.
وتفصيلاً، قدم المجتمعون التعازي للوفد الإماراتي وكل قيادات المجلس في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما قدم أعضاء الاجتماع التهاني لقيادات المجلس بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيًا لدول المجلس المزيد من الإنجازات والمكتسبات بدعم وتوجيه قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.
ورحب الحارثي بقادة قطاعات الإذاعة في دول المجلس، مبينًا ترحيب المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك بين الأشقاء.
وأشار الحارثي إلى التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الإذاعة تقنيًا ومهنيًا في الخليج والعالم أجمع وفق ما توضحه الدراسات من تصدر الإذاعات لنسب الموثوقية لدى الجماهير.
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة أن تقنية البودكاست ستحدث ثورة في العمل الإذاعي وستفتح مجالات عمل وفرص عديدة لتطوير العمل الإذاعي المتخصص.
جرى خلال الاجتماع متابعة توصيات اجتماعاتهم السابقة واستخلاص ما يتناسب مع المرحلة الحالية وما يعزز التعاون الإعلامي الإذاعي المشترك بين دول المجلس، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها، ومن أهمها إعداد خطة خمسية مستقبلية للتعاون الإذاعي المشترك بدول المجلس.