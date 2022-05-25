مسؤولو الإذاعة بدول مجلس التعاون يعتمدون خطة خمسية للتعاون الإذاعي المشترك

جرى خلال الاجتماع متابعة توصيات اجتماعاتهم السابقة واستخلاص ما يتناسب مع المرحلة الحالية وما يعزز التعاون الإعلامي الإذاعي المشترك بين دول المجلس، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها، ومن أهمها إعداد خطة خمسية مستقبلية للتعاون الإذاعي المشترك بدول المجلس.