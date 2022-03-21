عقوبات رادعة.. قانوني يطالب بالتشهير بسماسرة العمالة غير النظامية

وفي فقرة الحدث التي ناقشت إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أوضح مستشار التطوير المهني والتوظيف عبدالعزيز التويجري؛ أن الابتعاث الخارجي بدأ منذ وقت الملك عبدالعزيز عام 1348هـ، ببعثة طلابية إلى مصر لاستكمال دراستهم الجامعية قبل تأسيس مدرسة تحضير البعثات، وبيّن أن هذه الإستراتيجية تمتد بإشراك القطاعات المختلفة؛ مما يسهم في رفع مخرجات البرنامج ومواكبة متطلبات سوق العمل، خصوصاً تنوعها في أربعة مسارات، حيث يهدف مسار الرواد إلى ابتعاث الطلبة لأفضل ٣٠ جامعة في العالم في مختلف المجالات، أما مسار البحث والابتكار فهو مخصّص لابتعاث طلبة الدكتوراه إلى أفضل 200 جامعة في العالم، فيما يسهم مسار البحث والابتكار الى تنمية قدرات البحث والتطوير في المملكة، أما مسار إمداد فهو يهدف إلى مواكبة الاحتياجات الحالية لسوق العمل، وأخيراً مسار واعد الذي يهدف إلى ابتعاث الطلبة في القطاعات والمجالات الواعدة والمستقبلية.