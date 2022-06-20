علاقات تاريخية متجذرة.. "الرياض والقاهرة": القواسم متعددة والمصير واحد

وزيارة ولي العهد المعلنة اليوم تتوِّج مسيرة تقوم على التوازنات ومبادئ الأخوَّة.. فمصر التي زارها ولي العهد خلال السنوات الماضية ٤ مرات بزيارات رسمية، هذا خلاف غير الرسمية، تعدُّ شريكًا وصديقًا موثوقًا؛ فالقواسم كثيرة، والشعبان متقاربان، والدولتان تدعمان بعضهما في قضاياهما، ووقفت السعودية مع اقتصاد مصر، ودعمت التنمية المجتمعية هناك، ويعيش الكثير من المصريين في السعودية، ويعتبرونها بلدهم الثاني.