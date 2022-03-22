علاقة إدارات "الاتصال" ورأس الهرم الإداري بالمؤسسات ومدى فعاليتها.. دراسة بجامعة البحرين

وكشفت الدراسة تفاوتًا واضحًا في اهتمام الشركات بإدارات العلاقات العامة، ودورها الاتصالي من جهة، وفي تحسين صورتها الذهنية من جهة أخرى، ويبرز ذلك التفاوت في أن بعض تلك الشركات لا توجد فيها إدارة معنية بنشاط العلاقات العامة؛ رغم أن حجمها الرأسمالي والاستثماري كبير.