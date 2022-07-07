علاقة صداقة شاب بريطاني بزملائه السعوديين تقوده إلى الإسلام

وقال البريطاني "يحيى": دخلت الإسلام منذ قرابة 6 شهور وما دفعني إلى ذلك هو التعامل الجيد الذي لمسته من أصدقائي في العمل حيث كانوا دائمًا يقدمون لي المساعدة في مختلف الأوقات، بالإضافة إلى مشاهدتي ما يقومون به من أفعال خلال الصلاة فأخذت في البحث والسؤال عن الدين الإسلامي ووجدت فيه المعنى الحقيقي للقيم النبيلة.