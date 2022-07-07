علاقة صداقة شاب بريطاني بزملائه السعوديين تقوده إلى الإسلام

غيّرت علاقة صداقة جمعت الشاب البريطاني يحيى بمجموعة من زملائه السعوديين في العمل؛ مجرى حياته من النصرانية إلى الإسلام.
وقال البريطاني "يحيى": دخلت الإسلام منذ قرابة 6 شهور وما دفعني إلى ذلك هو التعامل الجيد الذي لمسته من أصدقائي في العمل حيث كانوا دائمًا يقدمون لي المساعدة في مختلف الأوقات، بالإضافة إلى مشاهدتي ما يقومون به من أفعال خلال الصلاة فأخذت في البحث والسؤال عن الدين الإسلامي ووجدت فيه المعنى الحقيقي للقيم النبيلة.
وأضاف: هذه الحجة الأولى لي، وأتمنى أن تشعر أسرتي وأصدقائي في بريطانيا بما أشعر به من طمأنينة بعد دخولي الإسلام.
وتابع: لفت انتباهي التنظيم الرائع لهذه الأعداد من الحجاج وطريقة تصعيدهم للمشاعر، وهذا الإنجاز يصعب على كثير من الدول المتقدمة، وأشكر قيادة المملكة العربية السعودية على ما توليه للحجاج من عناية.