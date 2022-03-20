"علماء باكستان" يندد بهجمات الحوثي ويؤكد أهمية مبادرة مجلس التعاون

وأشار بيان "مجلس علماء باكستان" إلى أن "كل دول العالم تعلم علم اليقين أن مليشيا الحوثي تقف خلفها جهة معروفة تمولها وتدعمها وتزودها بالعدة والعتاد والمال والسلاح، وتغذي الإرهاب وتمول وتدرب وتؤوي المتطرفين والإرهابيين في مختلف دول العالم وهي معروفة للجميع"، "والجميع يعلم أهداف هذه الجهات ومخططاتها، وهي تستهدف زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والعالم بأسره".