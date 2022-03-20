"علماء باكستان" يندد بهجمات الحوثي ويؤكد أهمية مبادرة مجلس التعاون

استنكر مجلس علماء باكستان في بيان له الهجمات العدوانية الجبانة التي نفّذتها مليشيا الحوثي مساء أمس على المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية مبادرة مجلس التعاون في لمّ الشمل اليمني.
وأكد رئيس المجلس الشيخ طاهر محمود أشرفي أن إصرار الحوثيين على مواصلة اعتدائهم الدموي واستهدافهم المباشر للمنشآت والمناطق المدنية والصناعية تهديد مباشر للمدنيين الآمنين، وهو عمل جبان ومن الجرائم المحرمة دولياً، وتعتبر جريمة حرب معلنة ومنكرة، مؤكداً أهمية المحافظة على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.
وأشار بيان "مجلس علماء باكستان" إلى أن "كل دول العالم تعلم علم اليقين أن مليشيا الحوثي تقف خلفها جهة معروفة تمولها وتدعمها وتزودها بالعدة والعتاد والمال والسلاح، وتغذي الإرهاب وتمول وتدرب وتؤوي المتطرفين والإرهابيين في مختلف دول العالم وهي معروفة للجميع"، "والجميع يعلم أهداف هذه الجهات ومخططاتها، وهي تستهدف زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والعالم بأسره".
وطالب "مجلس علماء باكستان" المجتمع الدولي بـ"بتوحيد الكلمة والصفوف؛ للقضاء على منابع ومصادر ومراكز إيواء وتفريخ ودعم التطرف والإرهاب، والتعامل مع هذا الموضوع بكل حزم وقوة، وتشكيل التحالفات العسكرية والتعاون المشترك لمواجهة الجرائم والتجاوزات العدوانية، وردع الداعمين للإرهاب ومنعهم من مواصلة جرائمهم الدموية المستمرة في تهديدها للسلم والسلام العالمي".