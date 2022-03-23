علوم الرياضة بـ"جامعة سعود" تحتل مراكز متقدمة في تصنيف QS للتخصصات الرياضية

كما شكر الصالحي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر على دعمه للكلية حتى أصبحت رائدة بالمجال الرياضي بكافة مجالاتها البحثية، والتعليمية، والاستشارية، والاستثمارية مما نتج عنها امتلاك الكلية لعدد ١٣ مختبراً بمواصفات دولية متخصصة بقياسات بدنية عالية الدقة، واعتمادات أكاديمية، وخبرة في إدارة الفعاليات والأحداث الرياضية، ومشاركة المجتمع الرياضي الدولي بمجموعة من الأبحاث المنشورة بمجلات دولية رائدة صنف أحدها كثاني بحث على مستوى العالم في دراسة العلاقة بين النشاط البدني وجائحة كورونا، بالإضافة إلى مجموعة من الملاعب والمنشآت عالية المستوى.