علوم الرياضة بـ"جامعة سعود" تحتل مراكز متقدمة في تصنيف QS للتخصصات الرياضية

تصدرت جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني مراكز متقدمة بمحركات البحث بتصنيف QS للعام 2021م، حيث أدرجت تخصصات كلية علوم الرياضة بمحركات تصنيف QS ضمن العشر الأوائل على قارة آسيا وما بين (51-100) دولياً. ويركز تصنيف QS على معايير عالمية دقيقة تتمثل في المكانة الأكاديمية للبرامج التعليمية، والمستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وجودة وتأثير الأبحاث العلمية بالمجال الرياضي على المستوى الدولي.
وأشار عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني البروفيسور طارق بن علي الصالحي إلى أنّ هذه القفزة النوعية لإحدى المؤسسات العلمية بالمجال الرياضي بالمملكة على المستوى الدولي جاءت بفضل الخطط الإستراتيجية الناجحة التي تعمل عليها الكلية لتحقيق مستهدفات الجامعة التي تتماشى مع دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجه سمو ولي العهد -حفظهما الله- لتصبح جامعة الملك سعود أحد أفضل عشر جامعات بالتصنيفات الدولية.
كما شكر الصالحي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر على دعمه للكلية حتى أصبحت رائدة بالمجال الرياضي بكافة مجالاتها البحثية، والتعليمية، والاستشارية، والاستثمارية مما نتج عنها امتلاك الكلية لعدد ١٣ مختبراً بمواصفات دولية متخصصة بقياسات بدنية عالية الدقة، واعتمادات أكاديمية، وخبرة في إدارة الفعاليات والأحداث الرياضية، ومشاركة المجتمع الرياضي الدولي بمجموعة من الأبحاث المنشورة بمجلات دولية رائدة صنف أحدها كثاني بحث على مستوى العالم في دراسة العلاقة بين النشاط البدني وجائحة كورونا، بالإضافة إلى مجموعة من الملاعب والمنشآت عالية المستوى.
وتعد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود من أقدم وأميز الكليات المتخصصة بالمجال الرياضي على المستوى الإقليمي، ولديها مؤتمر دولي سنوي يجمع كافة العلماء والباحثين وصناع القرار لمناقشة قضايا حيوية بالمجال الرياضي تحاكي الحوكمة، والأمن الرياضي، ورياضة المرأة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتأمين، والدعم اللوجستي بالمجال الرياضي. كما تقدم الكلية أيضاً عدداً كبيراً من البرامج الأكاديمية والتنفيذية تتمثل في أربعة تخصصات للبكالوريوس وثمانية برامج ماجستير أكاديمية وتنفيذية وأربعة تخصصات دكتوراه، إضافة إلى كرسي أبحاث ومجموعة من الدبلومات والدورات التأهيلية المتنوعة.