على أصوات الباعة.. الماضي يمتزج بالحاضر في "السوق الرمضانية" بالمدينة

تجذب "السوق الرمضانية" في المدينة المنوّرة، عديداً من المتسوّقين في ليالي رمضان؛ لما تشكّله من أجواءٍ يفوح منها عبق الماضي، وتتميّز بتصميم مستوحى من الأسواق الشعبية في المدينة المنوّرة قديماً.
وتحوي السوق التي تنظمها جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة وتقام في ممشى حديقة الملك فهد المركزية 45 محلاً لبيع أصناف متنوعة من المأكولات والمشروبات والسلع الرمضانية والملبوسات القديمة والهدايا التذكارية.
وتشارك الأسر المنتجة ومتدربو كلية السياحة والفندقة في السوق التي تستقبل زائريها عند العاشرة مساءً حتى الثانية صباحاً، وتضم مجموعة من الدكاكين الصغيرة ونافذة للتسوّق بطابع تقليدي تحت الأضواء المعلّقة على امتداد مسار السوق، يستحضر فيه المتسوّقون ليالي رمضان في أزقة الأحياء قديماً على أصوات باعة البليلة والترمس والعصائر وصنّاع القهوة والشاي وباعة السمن البلدي، وغيرها من الأغذية والمنتجات التقليدية.
وتعدّ السوق إحدى مبادرات دعم الأسر المنتجة والمشاركين لعرض منتجاتهم ورواد الأعمال الشباب وصقل مواهبهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.