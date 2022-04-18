على أصوات الباعة.. الماضي يمتزج بالحاضر في "السوق الرمضانية" بالمدينة

وتشارك الأسر المنتجة ومتدربو كلية السياحة والفندقة في السوق التي تستقبل زائريها عند العاشرة مساءً حتى الثانية صباحاً، وتضم مجموعة من الدكاكين الصغيرة ونافذة للتسوّق بطابع تقليدي تحت الأضواء المعلّقة على امتداد مسار السوق، يستحضر فيه المتسوّقون ليالي رمضان في أزقة الأحياء قديماً على أصوات باعة البليلة والترمس والعصائر وصنّاع القهوة والشاي وباعة السمن البلدي، وغيرها من الأغذية والمنتجات التقليدية.