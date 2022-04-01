على أعتاب رمضان.. الحركة الشرائية تتواصل في أسواق ينبع على مدار الساعة

اتسمت الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية في محافظة ينبع، بأن الأسعار مُرضية للمتسوقين، وأن المنتجات والسلع الاستهلاكية والغذائية تتوافر بكميات كبيرة في المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.
وتزايد الإقبال من جانب المواطنين والمقيمين على شراء مستلزمات رمضان، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التسوق وشراء الاحتياجات.
وتميزت حركة التسوق بالتنظيم والمرونة والانسيابية، حيث تعمل المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت على مدار الساعة لتوفير جميع الاحتياجات من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية، خاصة تلك المرتبطة بشهر رمضان.
وتشهد أسواق محافظة ينبع وينبع الصناعية حركة نشطة هذه الأيام على السلع والمستلزمات الخاصة بموائد الإفطار الرمضاني مع توفر السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها وأحجامها وبأسعار تنافسية.
وأعدت بلدية ينبع خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك من خلال تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية.
وتكثف الفرق الرقابية جولاتها على مراكز التسويق والمستودعات والمنشآت الغذائية والمخابز؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة والممارسات الآمنة داخل المنشأة والتي تشهد إقبالًا من المواطنين والمقيمين.
وقد أطلقت الهيئة الملكية بينبع أعمال الحملة التوعوية عن الثقافة الصحية في تسوق المواد الغذائية؛ وذلك لمواكبة موسم التسوق بشهر رمضان المبارك، تستمر لمدة أسبوع؛ بغرض إيصال الرسالة التثقيفية لمجتمع ينبع الصناعية.
وتتواصل أعمال الحملة التوعوية والجولات الثقافية الصحية فيما يتعلق بتسوق المواد الغذائية؛ لمواكبة موسم التسوق بشهر رمضان.