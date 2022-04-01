على أعتاب رمضان.. الحركة الشرائية تتواصل في أسواق ينبع على مدار الساعة

اتسمت الحركة الشرائية النشطة في الأسواق الغذائية في محافظة ينبع، بأن الأسعار مُرضية للمتسوقين، وأن المنتجات والسلع الاستهلاكية والغذائية تتوافر بكميات كبيرة في المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.