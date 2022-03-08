على خطى "الصحة".. أمانة العاصمة المقدسة تراقب منسوبيها بتفعيل "العميل الخفي"

وأوضح المهندس وائل حلواني مدير عام تجربة العميل، أن هناك فريقًا متخصصًا بهذه المهمة يعمل وفق معايير وضوابط محددة؛ منها جودة الأسلوب وفهم الموظف لمهامه وسرعة الأداء.