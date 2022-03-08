على خطى "الصحة".. أمانة العاصمة المقدسة تراقب منسوبيها بتفعيل "العميل الخفي"

أطلق وكيل أمانة العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، خدمة "العميل الخفي"، وتأتي ضمن الأعمال المحفزة لرفع إنتاجية الموظف وتحسين جودة الأداء لتقديم خدمة مميزة للعملاء في الأمانة وكافة البلديات الفرعية والمرتبطة.
ويختص "العميل السري" بالكشف عن مدى الأداء والمهارات والأخلاقيات المهنية لمنسوبي الجهاز المعني؛ بهدف تحقيق تقييم صادق واقعي لما عليه الموظف والإدارة من الانضباط في جودة الأداء وحسن التعامل وسرعة الإنجاز.
وأوضح المهندس وائل حلواني مدير عام تجربة العميل، أن هناك فريقًا متخصصًا بهذه المهمة يعمل وفق معايير وضوابط محددة؛ منها جودة الأسلوب وفهم الموظف لمهامه وسرعة الأداء.
وأضاف أن الاتصالات الهاتفية والزيارات تتم بشكل عشوائي وفي أوقات وبطرق مختلفة على جميع منافذ الخدمة.
وأعادت خدمة "العميل السري" التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة اليوم؛ تلك الخدمة المعروفة بـ"المتسوق السري" الذي فعّلته وزارة الصحة قبل سنوات عدّة ويختص بتقييم مستوى الأداء والخدمات في المنشآت الصحية.