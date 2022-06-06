على خلفية الإساءة للرسول.. "أشرفي": البيان السعودي يعبِّر عن رأي وشعور أبناء الأمتَيْن العربية والإسلامية

وأكد "الأشرفي" في بيان صحفي رسمي أن الموقف السعودي يعبِّر عن رأي وشعور أبناء الأمتَيْن العربية والإسلامية، اللتين تضامنت وتوحدت صفوفهما للتصدي لهذا التجاوز الخطير المعادي للإسلام والمسلمين، الذي يعكس حجم الحقد الدفين والكراهية البغيضة التي تعاملت بها المتحدثة باسم الحزب الهندي الحاكم مع مكانة رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- بالتصريح العبثي والكلمات القبيحة النابية المرفوضة المستهجنة التي تؤكد سوء أخلاقها، وانعدام الأدب في تعاملها مع أهم رموزنا الدينية الإسلامية، الصادق الأمين، نبينا محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم-.