على طاولة "الحوار الوطني".. أبناء حائل يناقشون أهمّ قضاياهم وحلولها

ناقش ٣٠ مشاركًا ومشاركةً من أبناء وبنات مدينة حائل، بعضًا من القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة، أمس الخميس؛ وذلك بتنظيم من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة حائل.
وأكد مشرف المركز الدكتور جمال الرويضي أنه تمت مناقشة ورصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة، والآثار المترتبة عليها؛ حيث جاء هذا اللقاء بدعم من أمير منطقة حائل ونائبه.
وأضاف: "تمت مناقشة أسباب تلك القضايا واقتراح الحلول لها، واتفق المشاركون على بعض القضايا ذات أولوية كبيرة تتطلب مناقشتها ومعالجة أسبابها بما ينعكس إيجابًا على النسيج المجتمعي، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة التي تسهم في التصدي لهذه المشكلات، والتي يستفيد من مخرجاتها المركز بهدف تطوير برامجه ونشاطاته المستقبلية في المنطقة".