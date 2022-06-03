على طاولة "الحوار الوطني".. أبناء حائل يناقشون أهمّ قضاياهم وحلولها

وأضاف: "تمت مناقشة أسباب تلك القضايا واقتراح الحلول لها، واتفق المشاركون على بعض القضايا ذات أولوية كبيرة تتطلب مناقشتها ومعالجة أسبابها بما ينعكس إيجابًا على النسيج المجتمعي، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة التي تسهم في التصدي لهذه المشكلات، والتي يستفيد من مخرجاتها المركز بهدف تطوير برامجه ونشاطاته المستقبلية في المنطقة".