على ماذا استندت "هيئة الإعلام" في تغريم فتاتي السناب "المخالفتين"؟ محامٍ يفنّد

وتنص المادة الخامسة من النظام على أنه "يجب على كل من يمارس نشاطًا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي وبخاصة ما يأتي:…"، وصولاً إلى الفقرة الـ (7) من المادة التي نصت على: "عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة".