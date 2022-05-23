على ماذا استندت "هيئة الإعلام" في تغريم فتاتي السناب "المخالفتين"؟ محامٍ يفنّد

قال المحامي الدكتور محمود المدني، عبر حسابه على "تويتر" إن قرار تغريم الفتاتين المخالفتين في مقطع الفيديو المخالف والذي وقع خارج المملكة، جاء من اللجنة استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإعلام المرئي والمسموع، لمخالفتهما الفقرة (7) من المادة (5) من النظام.
وتنص المادة الخامسة من النظام على أنه "يجب على كل من يمارس نشاطًا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي وبخاصة ما يأتي:…"، وصولاً إلى الفقرة الـ (7) من المادة التي نصت على: "عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة".
يُذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع أعلنت اليوم، عن فرض غرامة مالية بـ(400) ألف ريال على مواطنتين بسبب نشرهما فيديو خالفتا فيه ضوابط المحتوى الإعلامي، حيث يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول.
من جهة أخرى، ظهرت مطالبات عدة لرواد وسيلة التدوين المصغر "تويتر" لمعاقبة مشاهير آخرين يظهرون باستمرار في بثوث مباشرة "رجالاً ونساءً" على برامج مختلفة أبرزها "تيك توك"، حيث يرون أنهم يسيئون بتصرفاتهم للمجتمع وعادته وهويته الإسلامية، فضلاً عن تأثيرهم المباشر على متابعيهم من صغار السن خاصة، بمفاهيم خاطئة دينيًا وعرفيًا ومجتمعيًا في ظل ضعف رقابة بعض الأهالي عليهم.