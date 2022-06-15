على مدار الساعة.. البلديات الفرعية لمكة المكرمة تبدأ في تنفيذ خطة موسم الحج

وتقوم البلديات الفرعية بدور مهم خلال الموسم، حيث يتم عن طريقها إصدار رخص المباسط الموسمية ومتابعة أعمال الإحداثيات والتعديات ومتابعة مقاولي المشروعات لإنهاء كل الأعمال قبل دخول الموسم، وكذلك مراقبة وتطبيق اللوائح والاشتراطات البلدية للمنشآت والمباسط الغذائية والتجارية والوقوف على البلاغات والرقابة على الأنشطة النسائية ورصد ومتابعة وملاحظة الظواهر السلبية والتنسيق مع غرف العمليات وتقديم خدمات الرخص التجارية ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى المشاركة مع القطاعات الحكومية في اللجان الميدانية المشتركة، إلى غير ذلك من الأعمال المتعددة.