على مدار الساعة.. البلديات الفرعية لمكة المكرمة تبدأ في تنفيذ خطة موسم الحج
أكملت أمانة العاصمة المقدسة تهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق الميدانية، وذلك في جميع المجالات التي تتعلق بالنظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق التجارية والمحال الغذائية.
أوضح ذلك وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، وقال إن هناك ثلاث عشرة بلدية في مكة المكرمة بالإضافة إلى ثلاث بلديات مرتبطة، وقد أصبحت بجميع إداراتها ومنسوبيها في جاهزية تامة، حيث بدأت في تنفيذ خطتها لموسم الحج.
وبدأت فترة التكثيف في تنفيذ الخطة منذ يوم 12 / 11 /1443هـ وتستمر شهرين، في حين ستبدأ فترة الذروة بالنسبة لأعمال الأمانة منذ يوم 20 /11 وحتى 20 /12 /1443هـ، والتي سيتم عمل البلديات خلالها على مدار الـ 24 ساعة بنظام الورديات. كما تتضمن الخطة التنسيق مع الإدارات العامة بالأمانة كل فيما يخصه بشأن تكثيف الأعمال المختلفة وتنفيذ الخدمات.
وخصصت الأمانة عددًا من الكوادر البشرية المتخصصة لأداء الأعمال المختلفة بالبلديات، حيث خصصت (137) عنصرًا للرقابة الصحية و(247) لرقابة الأسواق التجارية و(17) مراقبة للأنشطة النسائية، بالإضافة إلى نحو(650) عنصرًا للمراقبة الغذائية والتشوه البصري ومراقبة المرافق البلدية والأراضي البيضاء وغيرها من الخدمات.
وتقوم البلديات الفرعية بدور مهم خلال الموسم، حيث يتم عن طريقها إصدار رخص المباسط الموسمية ومتابعة أعمال الإحداثيات والتعديات ومتابعة مقاولي المشروعات لإنهاء كل الأعمال قبل دخول الموسم، وكذلك مراقبة وتطبيق اللوائح والاشتراطات البلدية للمنشآت والمباسط الغذائية والتجارية والوقوف على البلاغات والرقابة على الأنشطة النسائية ورصد ومتابعة وملاحظة الظواهر السلبية والتنسيق مع غرف العمليات وتقديم خدمات الرخص التجارية ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى المشاركة مع القطاعات الحكومية في اللجان الميدانية المشتركة، إلى غير ذلك من الأعمال المتعددة.
وستشارك بلديات المنطقة المركزية في أعمال عددٍ من اللجان الميدانية المشكلة لمتابعة الباعة الجائلين والقضاء على الظواهر السلبية والأعمال الأخرى.
يُشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قد اتخذت جميع التدابير الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتهيئة كل الأوضاع لهم لتمكينهم من أداء فريضتهم في أمن واطمئنان.