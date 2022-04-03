على مدار الساعة.. خدمات توجيهية وإرشادية لضيوف الرحمن

وتُقدم إدارة مقرأة الحرمين برنامج حلقات الصغار من 5 إلى 10 سنوات "عن بعد"، وبرنامج حلقات الورد اليومي "عن بعد"، ودورات ولقاءات في مجال القراءات، أصول ورش، وأصول قالون، كما تعمل إدارة شؤون المصاحف على العناية بالمصاحف ترتيبًا وتنظيمًا وتعقيمًا، وكذلك العناية بدواليب المصاحف من خلال تعقيمها وتنظيفها وصيانتها وترتيب وتنظيم دواليب المصاحف في المصليات، وتوزيع مصحف لكل زائر عبر الأماكن المشتركة مع الإدارات التوجيهية، وتقديم مبادرة باركود بيان لتحميل معاني كلمات القرآن بعدة لغات.