على مدار الساعة.. خدمات توجيهية وإرشادية لضيوف الرحمن

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، على استقبال المعتمرين والمصلين بالبيت العتيق وتوعيتهم فيما يخص نُسكهم وأمور دينهم من خلال تقديم العديد من الخدمات وعبر إداراتها المختلفة.
وتواصل الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام تقديم الخدمات التوعوية والتعليمية بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية، والنصح من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه الزائرين، مع الحرص على ظهور الموظفين في الإدارة بمظهر المحتسب والقدوة المتزن؛ كونها واجهة شرعية تمثل العمل الإرشادي، وتقديم البرامج النوعية في موسم رمضان المبارك، مثل عليكم بسنتي، وقولوا للناس حسنًا، وأقم صلاتك، وتعظيم البيت الحرام، وتزودوا، وكذلك مشاركتها في اللجان الميدانية الداخلية والخارجية وترتيب الجنائز مع الجهات المختصة وذات العلاقة.
من جانبها تقوم الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالعديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة؛ ومنها إدارة شؤون الكتب التي تعمل على توزيع الحقيبة الرمضانية الرقمية التي تحتوي على كتيب صفة العمرة، وكتاب الوقفات الإيمانية في الخطب الرمضانية، وكتاب الجواب الصحيح في أحكام صلاة التراويح، كما تقوم بتخصيص طاولة لتوزيع إهداءات من الكتب العلمية والدعوية لقاصدي المسجد الحرام.
وتُشرف إدارة الحلقات القرآنية على الحلقات الحضورية لتصحيح التلاوة لقاصدي المسجد الحرام، وبرنامج فضائل، ومبادرة اقرأ 2؛ وهي حلقات قرآنية تُقام عن بعد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام لدى الراغبين بتصحيح وتحسين تلاوتهم.
وتُقدم إدارة مقرأة الحرمين برنامج حلقات الصغار من 5 إلى 10 سنوات "عن بعد"، وبرنامج حلقات الورد اليومي "عن بعد"، ودورات ولقاءات في مجال القراءات، أصول ورش، وأصول قالون، كما تعمل إدارة شؤون المصاحف على العناية بالمصاحف ترتيبًا وتنظيمًا وتعقيمًا، وكذلك العناية بدواليب المصاحف من خلال تعقيمها وتنظيفها وصيانتها وترتيب وتنظيم دواليب المصاحف في المصليات، وتوزيع مصحف لكل زائر عبر الأماكن المشتركة مع الإدارات التوجيهية، وتقديم مبادرة باركود بيان لتحميل معاني كلمات القرآن بعدة لغات.
ونظرًا لأهمية أداء شعيرة العمرة من الطواف والسعي وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فقد خصصت الوكالة من خلال الإدارة العامة للتطويف والمطوفين أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يُشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي.
وتُشرف الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية أيضًا على استقبال المصلين والمعتمرين. وتكمن مهام الإدارات والوحدات التابعة للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، وتقدم العديد من البرامج النوعية خلال شهر رمضان المبارك؛ منها إضاءات رمضانية، وفوائد وعبر، واسألني، ونرشدكم بلغتكم، وعمرتي، وسلسلة محاضرات رمضان مسائل وأحكام، والعديد من المحاور التي تُحدد مهام كل إدارة؛ ومنها إدارة التوجيه والإرشاد التي تقوم بالتنسيق مع مدرسي المسجد الحرام لإقامة البرامج العلمية التابعة للإدارات التوجيهية، ونشر المطبوعات عن طريق الباركود وعمل اللقاءات التوجيهية للعاملين بالمسجد الحرام، والتنسيق لليوم العلمي وبرامج الإقراء والإجازة، وتنسيق المحاضرات الفقهية والتوجيهية، وتصميم ونشر المحتويات عبر الشاشات.
وتقوم إدارة شؤون إرشاد السائلين بإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم للمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى، بتوزيع المشايخ المشاركين في إدارة شؤون إرشاد السائلين في المواقع وعلى مداخل ومخارج الحرم وفي الصفا والمروة؛ للإجابة عن أسئلة الزوار والمعتمرين، عبر ما يقارب "10" مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد "23" مكتبًا للرد على السائلين هاتفيًّا يقوم عليها "60" شيخًا مشاركًا وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار "24" ساعة.
وتعمل إدارة إبراز رسالة المدرسين على إبراز رسالة المدرسين بنشر مقتطفات من دروس المدرسين عبر المنصات الرقمية، ونشر سير المدرسين بالمسجد الحرام عبر المنصات الرقمية، وإعداد برامج تطويرية للإدارة مواكبة لخطة الرئاسة التطويرية 2024.
من جانبها تقوم إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بتوثيق الدروس والمحاضرات والدورات والعمل على البث المرئي والصوتي والتحرير والمونتاج والتصميم ونشر الدروس العلمية عبر التقانة، كما تُشرف إدارة الدورات التوجيهية والإرشادية على إقامة الدورات العلمية عن بعد واختيار المتون وعرضها على أصحاب الفضيلة، والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لإقامة الدورة العلمية، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات لبث الدورات عبر منصة منارة الحرمين لبث الدورات العلمية.
وتكمُن الجهود التي تقوم بها الرئاسة العام ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة خلال موسم رمضان المبارك على ترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعة بواسطة المترجمين، وترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة، وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، كما تقوم عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وكذلك عبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.
وتقوم إدارة خدمات المدرسين على متابعة إصدار بطاقة العمل للمدرسين، ومتابعة إصدار التصاريح لمدرسي المسجد الحرام، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لتوفير ماء زمزم للمدرسين، كما تعمل إدارة شؤون التدريس والمدرسين على إعداد الجداول العلمية، والتنسيق مع مدرسي المسجد الحرام في الدروس العلمية، ومتابعة الكتب والمتون التي يقومون بتدريسها، وإعداد برامج تطويرية للإدارة مواكبة لخطة الرئاسة التطويرية 2024.