على مدار 3 أيام .. "أمانة الطائف" تكثف جهودها لمتابعة الحالة المطرية

شهدت "الطائف" خلال اليومين الماضيين، هطول أمطار متوسطة، استمرت عدة ساعات، وسط استعدادات مكثفة من قبل الأمانة، والتي انتشرت فرقها بالشوارع والميادين الرئيسة، وتابعت الجسور والعبارات دون وجود أي ملاحظات، في ظل الاستعداد المبكر للحالة المطرية، حيث جرى توزيع الآليات والعمالة بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.
وتفصيلاً، قامت فرق الأمانة بفحص مضخات شفط المياه بالأنفاق، والتأكد من سلامتها وعملها، كما شارك العمالة في إزاحة مياه الأمطار في بعض المواقع ومنع تراكمها حتى لا تُعيق الحركة المرورية.
وكانت جميع مراكز الطائف قد شهدت اليوم هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، فيما يتوقع استمرار هطولها خلال الأيام المقبلة.