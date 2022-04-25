على مدار 3 أيام .. "أمانة الطائف" تكثف جهودها لمتابعة الحالة المطرية

شهدت "الطائف" خلال اليومين الماضيين، هطول أمطار متوسطة، استمرت عدة ساعات، وسط استعدادات مكثفة من قبل الأمانة، والتي انتشرت فرقها بالشوارع والميادين الرئيسة، وتابعت الجسور والعبارات دون وجود أي ملاحظات، في ظل الاستعداد المبكر للحالة المطرية، حيث جرى توزيع الآليات والعمالة بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.