على مساحة 500 ألف متر مربع.. أمير الرياض يثمِّن إطلاق الأعمال الإنشائية للمجمع الملكي للفنون

وأشاد بإعلان نمط عمارة هذا المشروع الحيوي، بما يعكس عمق الهوية المحلية، وارتكازه على مبادئ العمارة السلمانية، من خلال مزج روح الأصالة والتراث بالحداثة في آن واحد، وهذا ما ارتكزت عليه العمارة في الرياض إبان تولي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إمارة الرياض آنذاك، من خلال حرصه وتشديده على المحافظة على الهوية المحلية، ومزج الأصالة بالمعاصرة. رافعًا خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام لتنمية هذا الوطن وأبنائه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظهما بحفظه، وأن يعز هذا الوطن، ويديم أمنه ورخاءه.