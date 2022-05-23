على مساحة 500 ألف م2.. بدء أعمال إنشاء المجمع الملكي للفنون بالرياض

ويحتوي المجمع الملكي للفنون على متحف سيكون من أحد المعالم المعمارية البارزة في المجمع وأعلاها بارتفاع يصل إلى 106 أمتار، وسيضم المجمع مكتبة، وورش عمل للفنانين، ومعهدًا بثلاث أكاديميات وقاعة تتسع لـ 600 مقعد، كما ستتاح الفرصة للفنانين لعرض مواهبهم في قاعة "القبة"، التي ستكون معرضًا وتحفة معمارية، نظرًا لتصميمها الفريد من نوعه، وسيكون المسرح الوطني أيضا من أحد العناصر المميزة في المجمع بسعة 2300 مقعد، كما سيتم تشييد مسرح متوسط السعة يضم 650 مقعدًا، إضافة إلى ثلاث صالات للسينما.