على هامش "دافوس".. وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2022.
وفي بداية اللقاء، هنّأ وزير الخارجية نظيره الباكستاني بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، ثم تطرق الجانبان إلى العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.