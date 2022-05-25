على هامش "دافوس".. وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2022.