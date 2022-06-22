عمان.. اتفاق سعودي أردني لوضع خارطة طريق للتنسيق التجاري بين البلدين

تَوصل الجانبان السعودي والأردني اليوم، إلى اتفاق لوضع خارطة طريق للتنسيق التجاري بين البلدين.
وكانت شركات سعودية وأردنية قد وقعت، أمس الثلاثاء، في عمان، اتفاقيات تعاون تُسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية؛ بما يحقق مصالحهما العليا المشتركة؛ وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة الأردنية حاليًا.
ووفقًا لما أوردته "وكالة الأنباء الأردنية"، شملت الاتفاقيات التي وُقّعت في اختتام فعاليات ملتقى الأعمال الأردني السعودي، اتفاقية تطوير عقاري لتطوير المشاريع السياحية والتجارية والخدمية.
ووقّعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية -ممثلة في المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب- عقد تدريب كوادر مع شركة النظائر الحديثة للتصنيع السعودية.
كما تم توقيع عقد بين شركة كيمياء ينبع للصناعة (كيميان) السعودية والشركة الهندية الأردنية لتوريد حمض الفوسفوريك لإنتاج مدخلات الأعلاف الحيوانية.