عمان.. اتفاق سعودي أردني لوضع خارطة طريق للتنسيق التجاري بين البلدين

وكانت شركات سعودية وأردنية قد وقعت، أمس الثلاثاء، في عمان، اتفاقيات تعاون تُسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية؛ بما يحقق مصالحهما العليا المشتركة؛ وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة الأردنية حاليًا.