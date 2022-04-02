عملاقة كاسرة وأودية تجري.. أجواء رمضان كما يتوقعها "الحصيني"

وتابع: وفي حالة الأمطار تميل الأجواء فيه للبرودة نهارًا إلى باردة ليلًا، وفيه ذروة المراويح أو الروايح أو السريات، وهي سحب رعدية ممطرة، وأحيانًا تكون من السحب العملاقة الكاسرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها، وكثافة برقها، وغزارة مطرها، وشدة رياحها، وكبر حبات بردها.. وتجري فيه الأودية إذا قدر الله ذلك.