عملاقة كاسرة وأودية تجري.. أجواء رمضان كما يتوقعها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن عدة شهر رمضان حسب الحسابات الفلكية 30 يومًا؛ مشيرًا إلى أنه يوافق بالميلادي شهر أبريل، وهو من الأشهر الربيعية.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه من خلال الأرشيف المناخي تتميز الأجواء في رمضان نهارًا بين اعتدال وحرارة، وفي الليل لطيف يميل للبرودة فجرًا خارج المدن على معظم المملكة والخليج.
وتابع: وفي حالة الأمطار تميل الأجواء فيه للبرودة نهارًا إلى باردة ليلًا، وفيه ذروة المراويح أو الروايح أو السريات، وهي سحب رعدية ممطرة، وأحيانًا تكون من السحب العملاقة الكاسرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها، وكثافة برقها، وغزارة مطرها، وشدة رياحها، وكبر حبات بردها.. وتجري فيه الأودية إذا قدر الله ذلك.