عملاق تايواني يؤسّس مشروعاً مشتركاً لتطوير السيارات الكهربائية في السعودية

أعلن أكبر صانع إلكترونيات في العالم، إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية كخطوة أحدث في مجال تطوير المركبات الكهربائية (EV).

وذكر موقع "فوكس تايوان"، أن عملاق التصنيع التايواني "هون هاي" (Hon Hai) ستستثمر 562.5 مليون ريال سعودي، أو نحو 150 مليون دولار للحصول على حصة 8.2 % في المشروع المشترك.

ووفقاً للتقرير، ستوفر (هون هاي) البرامج ومكونات الإلكترونيات والهندسة الكهربائية لتصنيع السيارات الكهربائية.

وتعليقاً على خطة المشروع المشترك الجديدة للشركة، قالت مصادر في الصناعة إن استثمار هون هاي يمثل قفزة كبيرة لصناعة الإلكترونيات المحلية من خلال تأسيس موطئ قدم لها في أقوى دولة في الشرق الأوسط.

ويتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل المشروع المشترك في السعودية خلال 6 أشهر مقبلة.