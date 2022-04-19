عملية الـ٢٤ ساعة تنقذ أربعينية بعد استئصال ورمين بـ"طبية مكة"

هادي العصيمي- مكة المكرمة: نجح بفضل من الله فريق طبي تكاملي بمركز الأورام ومركز الجراحات التخصصية في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استئصال ورمين سرطانيين من النادر حدوثهما على مستوى العالم لسيدة بالعقد الرابع من العمر في عملية بالغة الخطورة ومعقدة.
وتفصيلًا: استقبلت المدينة الطبية الحالة حيث كانت تعاني من صعوبة البلع وسوء التغذية منذ ستة أشهر صاحبه نقص شديد في الوزن وآلام في البطن والصدر وترجيع متكرر وفقر دم حاد؛ حيث تم أخذ كامل التفاصيل الصحية والتاريخ المرضي والفحص السريري وإجراء التحاليل والأشعة المختلفة والمتخصصة، أظهرت النتائج أن المريضة تعاني من ورمين سرطانيين في أعلى المعدة وفي منتصف المريء.
واجتمع فريق طبي تكاملي تخصصي من قسم الأورام بالتعاون مع أقسام الجراحات المتخصصة الأخرى وعلى رأسها جراحة أمراض وأورام تجويف الصدر والقنوات الهضمية العليا؛ حيث قرر الفريق الطبي إخضاع المريضة لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي لمدة محددة؛ حيث تم بعد ذلك إجراء عملية كبيرة استغرقت ٢٤ ساعة مقسمة على مدى يومين تم خلالها عمل ٣ فتحات جراحية بالبطن والصدر والرقبة، واستئصال المعدة والمريء بالكامل، مع أخذ العقد اللمفاوية من منصَّف الصدر، وأيضًا من البطن وانحلال للالتصاقات المصاحبة وإزالة الجزء المتضرر الملاصق للمعدة بالسرطان من البنكرياس، ومن الكبد، وكذلك استئصال جزء كبير من شحم البطن الداخلي وعمل توصيلة بين الأمعاء الغليظة والمتبقي من المريء الحلقي بواسطة جزء من القولون المستعرض مع عمل أنبوبة تغذية للأمعاء الدقيقة.
وتكللت العملية ولله الحمد والمنة بالنجاح نظير تكامل جهود وكفاءات عالية التأهيل وإمكانيات تخصصية شملت كلًّا من: قسم جراحة الكبد والبنكرياس وقسم جراحة التجميل وقسم التخدير وقسم العناية المركزة لتخرج بعدها المريضة ولله الحمد إلى أهلها وذويها في صحة وعافية.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد محمد حسين، أن المدينة الطبية تتميز بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.