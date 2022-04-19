عملية الـ٢٤ ساعة تنقذ أربعينية بعد استئصال ورمين بـ"طبية مكة"

واجتمع فريق طبي تكاملي تخصصي من قسم الأورام بالتعاون مع أقسام الجراحات المتخصصة الأخرى وعلى رأسها جراحة أمراض وأورام تجويف الصدر والقنوات الهضمية العليا؛ حيث قرر الفريق الطبي إخضاع المريضة لجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي لمدة محددة؛ حيث تم بعد ذلك إجراء عملية كبيرة استغرقت ٢٤ ساعة مقسمة على مدى يومين تم خلالها عمل ٣ فتحات جراحية بالبطن والصدر والرقبة، واستئصال المعدة والمريء بالكامل، مع أخذ العقد اللمفاوية من منصَّف الصدر، وأيضًا من البطن وانحلال للالتصاقات المصاحبة وإزالة الجزء المتضرر الملاصق للمعدة بالسرطان من البنكرياس، ومن الكبد، وكذلك استئصال جزء كبير من شحم البطن الداخلي وعمل توصيلة بين الأمعاء الغليظة والمتبقي من المريء الحلقي بواسطة جزء من القولون المستعرض مع عمل أنبوبة تغذية للأمعاء الدقيقة.