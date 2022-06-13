عملية الـ"12" ساعة بمستشفى سليمان الحبيب تنهي معاناة "ثلاثينية" مصابة بكسر في العمود الفقري

وقال الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن الفتاة أسعفت إلى المستشفى، وهي تعاني كسوراً في مواضع متعددة كقاع الجمجمة والرقبة والذراع والركبة، إضافة إلى أن نتائج التشخيصات الطبية الدقيقة التي خضعت لها أظهرت وجود كسر ضاغط على النخاع في الفقرة "12" من العمود الفقري، مضيفاً أن الفريق الطبي بعد دراسته للحالة، توصل إلى ضرورة التدخل الجراحي، لتغيير الفقرة المتضررة بأخرى صناعية، في عملية نوعية اتسمت بالتعقيد، وسبقها الكثير من التحضيرات الخاصة، إذ تم تخدير كل رئة على حدة، مع قياس قدرة الرئة على التنفس بشكل جيد خلال الساعات الطويلة التي ستجرى فيها العملية، وفحص النزف وتخثر الدم.