عملية معقدة تنتهي باستئصال الثدي والرحم لمريضة ستينية بالطائف

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استمرت لما يزيد على 4 ساعات لاستئصال الورم السرطاني في الثدي، والورم السرطاني في الرحم؛ حيث تم استئصال الثدي مع إزالة الغدة الليمفاوية الحارسة بالإبط وتحليلها في قسم الأنسجة باستخدام القطع التجميدي، ومن ثم إجراء عملية تنظيف كامل للغدد الليمفاوية بالإبط، وكذلك تم عمل استئصال كلي للرحم والمبايض مع أخذ عينة من منديل البطن وتنظيف الغدد اللمفاوية بالحوض.