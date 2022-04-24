عملية نادرة.. إزالة ورم بطول 38 سم من مبيض طفلة بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

وقالت الدكتورة جيهان الخاروف: إن الطفلة راجعت المستشفى بصحبة ذويها تشكو من تضخم في البطن، وكأنها امرأة في الشهر الثامن من الحمل، وكانت تعاني أيضًا من صعوبة ورغبة مستمرة في التبول، والشعور بالامتلاء عند تناول الطعام بشكل سريع، مع انتفاخ في المعدة، وكذلك آلام في الحوض والمعدة، وفي منطقة أسفل الظهر؛ علاوة على الإمساك والغثيان والرغبة في التقيؤ.