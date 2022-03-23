"عمل الخُبر" يُعيد مستحقات مالية تجاوزت نصف مليون ريال لمقيم

استطاع فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب العمل بمحافظة الخبر استرداد حقوق مالية في إحدى جلسات التسوية الودية اليوم حضوريًا.
حيث تمكن خالد العواد مدير إدارة التسوية الودية في مكتب العمل بمحافظة الخبر من الوصول لحل ودي بين أطراف النزاع باستعادة مستحقات مالية للمدعي بإجمالي مبلغ وقدره ( 571 ألفًا و265 ريالاً سعوديًا).
من جهة أخرى أشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، إلى جهود المصلحين والمصلحات وشدد على أهمية ودور إدارات التسويات الودية في مكاتب العمل في تقريب وجهات النظر.