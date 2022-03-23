"عمل الخُبر" يُعيد مستحقات مالية تجاوزت نصف مليون ريال لمقيم

من جهة أخرى أشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، إلى جهود المصلحين والمصلحات وشدد على أهمية ودور إدارات التسويات الودية في مكاتب العمل في تقريب وجهات النظر.