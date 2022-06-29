"عناية" تطلق حملة "بإحسانك نعالجهم"

وأكدت الجمعية أنها بهذه البرامج والمشاريع تفتح لأفراد المجتمع بابًا من أبواب الخير في أيام العشر من ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" رواه البخاري، فبهذه المساهمة الكريمة يمكن للمرء أن ينقذ مريضاً هو في أمسّ الحاجة إلى الدواء، أو الأجهزة الطبيّة، أو العملية الجراحية؛ كما أنه يساهم في تعزيز صحة المجتمع من خلال البرامج التوعوية والوقائية.