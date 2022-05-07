"عندما عدنا من السعودية تخلصنا من أشياء كثيرة واحتفظنا بترابها".. منشور أمريكي وتفاعُل واسع

وتفاعل عددٌ من المتابعين مع منشور "وايت"، ليرد عليه أحد أصدقائه ويُدعى بول كليرمونت، قائلاً: "أنا أعرف هذا الشعور جوش. لم أكن أعمل فقط في السعودية، بل عشنا في السعودية وأحببنا الناس. اعتدنا أن ننظر حولنا ونفكر بصوت عالٍ أن هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه الجنة".