"عندما عدنا من السعودية تخلصنا من أشياء كثيرة واحتفظنا بترابها".. منشور أمريكي وتفاعُل واسع

أثار منشور مواطن أمريكي، أقام في السعودية سنوات، تفاعلاً واسعًا على موقع "لينكد إن"؛ وذلك بعد أن وصف السعودية ببيته، وأنه يحتفظ بزجاجة من رمالها وترابها بعد عودته إلى موطنه في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب جوشوا وايت على حسابه في شبكة التواصل المهنية الشهيرة "لينكد إن": "عندما عدنا من المملكة العربية السعودية كان علينا التخلص من أشياء كثيرة، لكن أحد الأشياء التي احتفظتُ بها كانت زجاجة رمل من المملكة العربية السعودية؛ ليُذكِّرني أن السعودية ستكون دائمًا جزءًا مني".
مضيفًا: "أنا متحمس للعودة لرؤية الأصدقاء والزملاء والعملاء الأعزاء، بغض النظر عن المكان الذي سأذهب إليه. دائمًا سأشعر بأنني في بيتي".
وتفاعل عددٌ من المتابعين مع منشور "وايت"، ليرد عليه أحد أصدقائه ويُدعى بول كليرمونت، قائلاً: "أنا أعرف هذا الشعور جوش. لم أكن أعمل فقط في السعودية، بل عشنا في السعودية وأحببنا الناس. اعتدنا أن ننظر حولنا ونفكر بصوت عالٍ أن هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه الجنة".
ليرد صاحب المنشور على صديقه ليوافقه في الرأي بأن السعودية تشبه الجنة بالفعل.
فيما أبدى ميك سيلرز افتنانه بالسعودية وبرمالها، قائلاً: "عزيزي جوشوا، لدي عدة أوانٍ من الرمال الحمراء من الشيبة (في الربع الخالي). أنا أستخدم البعض في تجربة أكتب عنها الآن، لكن معظمهم قمت بحفظه لإهدائه لمن يرغب من العاملين في أرامكو أن يقتنيها".
مضيفًا: "قد يبدو الأمر غريبًا للسعوديين، لكن تتضمن تلك المنطقة أماكن خاصة. بالنسبة لي، إنها طريقة للتذكر الآن بعد أن رحلت، وقد لا أعود أبدًا. كانت الكثبان الرملية مذهلة!".
بينما احتفظ "وايت" و"سيلرز" بتراب ورمال السعودية، كان يحتفظ مايك دوفيل بعددٍ من الصور والذكريات الرائعة من إقامته في المملكة، إذ قال تعليقًا على المنشور: "لم أحضر أي رمال [معي]، ولكن الكثير من الصور للمناطق الصحراوية تظهر اختلاف ألوان الرمال والمناظر الطبيعية المختلفة. قضيت سنوات عديدة رائعة في مختلف أنحاء المملكة. الكثير من الذكريات الرائعة والأصدقاء".
ورد مارتين كريستن مداعبًا "دوفيل" بأنه هو الآخر يحتفظ بالصور والكثير من الذكريات الرائعة والأصدقاء في السعودية.
وعلق هيذر ويكر على المنشور، بقوله: "سواء أحببت ذلك أو لا فقد كان الأمر بالنسبة لي 35 عامًا من الحب، وكان من الصعب علي الرحيل في نهاية عام 2021".