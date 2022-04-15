"عندما نفكر".. حزمة مبادرات لبلدية العرضية الجنوبية لمواجهة التحديات

أطلقت بلدية العرضية الجنوبية بمحافظة العرضيات العديد من المبادرات التي تهدف إلى التغلب على التحديات وخلق بيئة من التحفيز والتطوير وتحت عنوان "عندما نفكر".
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد أحمد المعشي أنه تم إطلاق المبادرة الرئيسية تحت عنوان "عندما نفكر" التي تفرع منها عدد من المبادرات التي بدأنا فيها مثل: مبادرة هويتي، مبادرة نخطط، ثم مبادرة ننفذ، ومبادرة تطوير المرافق والمباني، ومبادرة نخطط نحو المستقبل، بالإضافة إلى مبادرات مستقبلية مثل مبادرة تدوير ومبادرة تمكين ومبادرة تصنيع.
وأضاف المهندس المعشي أن البلدية بدأت في تنفيذ وتشكيل قوالب بلدورات بجهود ذاتية ضمن "مبادرة تصنيع"، والهدف منها الاكتفاء الذاتي وتوفير في كفاءة الإنفاق، وذلك رغبةً منَّا في تغطية احتياجاتنا من البلدورات في أعمال الصيانة وترميم الأرصفة المتهالكة ومعالجة بعض مظاهر التشوه البصري.
وأشار المعشي إلى أنه وبدلًا من إنفاق المبالغ المالية على شراء البلدورات؛ ابتكرنا وصنعنا قالب البلدورات من قبل المختصين في قسم صيانة المرافق البلدية، وخاصة أن البلدورة تشكل من خليط بمكونات بسيطة ومتوفرة، وهي "البطحاء والإسمنت ومادة عازلة للرطوبة".
ونوه إلى أنهم مروا بعدد من المحاولات المتكررة حتى وصلوا للنموذج النهائي للقالب، وأصبحوا يصنعون البلدورات بنفس المستوى المقارب للبلدورات التي كانت تشترى من المصانع وبنفس الحجم والجودة، بل وبأقل تكلفة بأكثر من 50% ولا نزال في تطوير أعمالنا في هذا المجال للوصول إلى الإنتاج المطلوب وتخفيض التكلفة إلى الهدف المنشود.
وختم المعشي بأنه سيتم تكثيف العمل وصناعة قوالب أكثر لزيادة الإنتاج بكميات أكبر حتى تغطي احتياجاتنا من البلدورات التي ستنعكس على رصف الطرق والميادين بأقل التكاليف المادية.