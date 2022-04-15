"عندما نفكر".. حزمة مبادرات لبلدية العرضية الجنوبية لمواجهة التحديات

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد أحمد المعشي أنه تم إطلاق المبادرة الرئيسية تحت عنوان "عندما نفكر" التي تفرع منها عدد من المبادرات التي بدأنا فيها مثل: مبادرة هويتي، مبادرة نخطط، ثم مبادرة ننفذ، ومبادرة تطوير المرافق والمباني، ومبادرة نخطط نحو المستقبل، بالإضافة إلى مبادرات مستقبلية مثل مبادرة تدوير ومبادرة تمكين ومبادرة تصنيع.