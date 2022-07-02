عنوانها 4 آلاف عامل.. ماذا تعرف عن "منظومة خدمات الحرم المتكاملة"؟

وتستخدم الرئاسة أكثر من (840) مُعدة وآلة لتطهير وتعقيم للمسجد الحرام، كما تعمل على متابعة عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد وساحاته الخارجية، كما جرى تجهيز (8000) عربة لخدمة رواد البيت العتيق، منها (٥٠٠٠) عربة عادية وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية، مع تعقيم العربات قبل وبعد الاستخدام، كما وضعت الوكالة مراقبين على 150 باباً من أبواب المسجد الحرام، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عمليات الدخول والخروج.