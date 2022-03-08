عنيزة تشهد انطلاق مهرجان "ليالي الربيع الأول الخميس المقبل"

ينطلق مهرجان ليالي الربيع الأول بعنيزة، الخميس المقبل، بمدينة الغضا السياحية، بتنظيم من لجنة التنمية السياحية، لمدة عشرة أيام. ومن أهداف المهرجان: التشجيع على السياحة الداخلية ممثلة في التعريف بمواقع الربيع التي يكثر بها التنزه والاستمتاع بالأجواء الربيعية، لاسيما متنزهات الغضا تعد أكبر حديقة نباتية في العالم لأشجار الغضا؛ حسب موسوعة جينيس، وتعتبر إحدى وجهات التنزه والاستمتاع بالأجواء والمواقع.
وقال المشرف العام على المهرجان عبدالرحمن بن دخيل الجوهر: إن المهرجان يحرص من خلال نسخته الأولى على وضع بنية أساسية تكون داعمة للسنوات القادمة؛ ولذلك جاء العمل على تهيئة الموقع وتزيينه، وإضافة اللمسات التجميلية ليتوافق مع أهداف المهرجان".
وأوضح الجوهر أن المهرجان يهدف لإتاحة المجال لعرض مواهب الشباب ومهاراتهم، وتوفير فرص تسويقية للمنتجات والأشغال اليدوية، ومصدر لاكتساب الخبرة والتجربة في إدارة الفعاليات، ومصدر رزق للجنسين".
وأشار إلى أن المهرجان سيفتح أبوابه من الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً، ويقدم برامج متعددة مثل الممرات الربيعية، وحدائق الورد والمشاتل، وميدان السيارات الراقصة، وساحة الألعاب الترفيهية، وفعالية العروس والأنشطة الثقافية، وغيرها من الفعاليات المختلفة".