عنيزة تشهد انطلاق مهرجان "ليالي الربيع الأول الخميس المقبل"

ينطلق مهرجان ليالي الربيع الأول بعنيزة، الخميس المقبل، بمدينة الغضا السياحية، بتنظيم من لجنة التنمية السياحية، لمدة عشرة أيام. ومن أهداف المهرجان: التشجيع على السياحة الداخلية ممثلة في التعريف بمواقع الربيع التي يكثر بها التنزه والاستمتاع بالأجواء الربيعية، لاسيما متنزهات الغضا تعد أكبر حديقة نباتية في العالم لأشجار الغضا؛ حسب موسوعة جينيس، وتعتبر إحدى وجهات التنزه والاستمتاع بالأجواء والمواقع.